دراما رمضان 2026| حبس أم بيبو بسبب الكمبيالات.. وسفر ابنها للبحث عن أبيه الحقيقي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بيبو العديد من المصائب، فبعد أن بدأ بيبو (كزبرة) يستمتع قليلًا بنجاح مشروع “حواوشي أم بيبو”؛ يتم القبض على والدته (زينة منصور) بسبب الكمبيالات التي وقعتها لإبراهيم عمارة (محسن منصور) لتحصل على المال اللازم لفتح محل أم بيبو من أجل ابنها، ليكون على “بيبو” أن يحصل على مبلغ 650 ألف جنيه، لكي تخرج من السجن.

وفي الوقت نفسه، يبحث بيبو عن والده الحقيقي محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) الذي تركهم منذ سنوات؛ لكي يحصل منه على المال اللازم لإنقاذ والدته، فيسافر بصحبة صديقه بيجو (أحمد سلطان) في رحلة طويلة إلى إسنا من أجل إنجاز المهمة.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـ كزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب 25 عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.

ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.