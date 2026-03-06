كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز غيرت مساري الفني.. ومن يدير اللجان الإلكترونية يظلم الناس

أكد الفنان كريم فهمي أن تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز شكّل محطة مهمة في مشواره الفني، مشيرًا إلى أنها كانت سببًا في تغيير الكثير من مسار تجربته الفنية بعد الأعمال التي جمعتهما وحققت حضورًا قويًا لدى الجمهور.

مهاجمة بعض النجوم

وخلال ظهوره في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، تحدث فهمي عن الضغوط التي قد يتعرض لها الفنانون بسبب الحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يقتنع بفكرة اللجان الإلكترونية التي تُستخدم لمهاجمة بعض النجوم.

وأضاف متسائلًا: كيف يمكن لمن يدير مثل هذه الحملات أن ينام مرتاح الضمير وهو يظلم الآخرين؟ مشددًا على أن الحكم الحقيقي على أي فنان يجب أن يكون من خلال النقاد المتخصصين والجمهور، وليس عبر التعليقات والهجوم على الإنترنت.

الضغوط والانتقادات بروح مرحة

وأشار كريم فهمي إلى أن ياسمين عبد العزيز تعد واحدة من أبرز نجمات الدراما ولها قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، موضحًا أنها تمتلك شخصية قوية مكنتها من التعامل مع الضغوط والانتقادات بروح مرحة.

كما لفت إلى أن مسلسل «وننسى اللي كان» يمثل تجربة مهمة بالنسبة له، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العمل هو تقديم محتوى ممتع للجمهور، وأن نجاح أي عمل فني يُقاس بمدى تفاعل المشاهدين معه، وليس بما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.