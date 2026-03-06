قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نريد تغيير هيكل القيادة في طهران.. ولدي تفضيلات لمن يحكم إيران
الإذاعة الإيرانية: انفجارات في غرب وشرق طهران
خدمات سكك حديد مصر لكبار السن وذوي الهمم| تفاصيل
الفصائل اللبنانية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل وتقصف قاعدة حيفا البحرية
مواعيد قطارات الصعيد - القاهرة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 وأسعار التذاكر
مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم سيارتين بأسيوط
حزب الله: نطالب سكان إسرائيل بإخلاء المدن الواقعة على نطاق 5 كيلو متر من الحدود
فضل العبادة في العشر الأواخر من رمضان.. تعرف عليها
إعلام إيراني: طائرات إسرائيلية وأمريكية تحلق في سماء طهران وسماع انفجارات
الدفاع القطرية: التصدي لهجمة بمسيرات استهدفت قاعدة العديد الجوية
الجيش الإسرائيلي: بدء موجة جديدة واسعة النطاق في طهران
«بصمة مصرية».. طلاب إعلام القاهرة يشاركون في مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز غيرت مساري الفني.. ومن يدير اللجان الإلكترونية يظلم الناس

محمد البدوي

أكد الفنان كريم فهمي أن تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز شكّل محطة مهمة في مشواره الفني، مشيرًا إلى أنها كانت سببًا في تغيير الكثير من مسار تجربته الفنية بعد الأعمال التي جمعتهما وحققت حضورًا قويًا لدى الجمهور.

مهاجمة بعض النجوم

وخلال ظهوره في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، تحدث فهمي عن الضغوط التي قد يتعرض لها الفنانون بسبب الحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يقتنع بفكرة اللجان الإلكترونية التي تُستخدم لمهاجمة بعض النجوم.

وأضاف متسائلًا: كيف يمكن لمن يدير مثل هذه الحملات أن ينام مرتاح الضمير وهو يظلم الآخرين؟ مشددًا على أن الحكم الحقيقي على أي فنان يجب أن يكون من خلال النقاد المتخصصين والجمهور، وليس عبر التعليقات والهجوم على الإنترنت.

 الضغوط والانتقادات بروح مرحة

وأشار كريم فهمي إلى أن ياسمين عبد العزيز تعد واحدة من أبرز نجمات الدراما ولها قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، موضحًا أنها تمتلك شخصية قوية مكنتها من التعامل مع الضغوط والانتقادات بروح مرحة.

كما لفت إلى أن مسلسل «وننسى اللي كان» يمثل تجربة مهمة بالنسبة له، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العمل هو تقديم محتوى ممتع للجمهور، وأن نجاح أي عمل فني يُقاس بمدى تفاعل المشاهدين معه، وليس بما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي.

