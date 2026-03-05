كريم فهمي يمزح: أبيع عرقسوس ولا أشجع الزمالك.. ويدعم استمرار حسام حسن مع المنتخب

أعرب الفنان كريم فهمي عن دعمه الكامل لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ثقته في قدرته على تحقيق نتائج إيجابية وإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح.

الشخصيات البارزة في الإدارة الرياضية

وأشاد خلال لقائه في برنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، بعدد من الشخصيات البارزة في الإدارة الرياضية، وعلى رأسهم حسن حمدي ومحمود الخطيب، معتبرًا أنهما قدّما نماذج ناجحة في إدارة النادي الأهلي وحققا إنجازات مهمة على المستوى الرياضي والإداري.

تشجيع نادي الزمالك

وتطرق كريم فهمي إلى ميوله الكروية بروح من الدعابة، قائلًا إنه يفضّل بيع العرقسوس على تشجيع نادي الزمالك، في إشارة إلى انتمائه الكروي، لكنه أوضح أنه قد يدعم الفريق في بعض المباريات التي لا تتعلق بمنافسات الدوري المصري.

وعلى الصعيد الفني، كشف فهمي أنه يميل إلى الأعمال التي تُعرض عبر المنصات الرقمية، إلا أن المشاركة في دراما رمضان تظل الأكثر عائدًا من الناحية المادية.

كما أشار إلى أنه كان معجبًا بالفنانة شريهان منذ صغره، معتبرًا الزعيم عادل إمام مثله الأعلى في عالم التمثيل.