كريم فهمي ضيف برنامج أسرار … الليلة

يحل الفنان كريم فهمي ضيفا علي برنامج" أسرار" ، من تقديم أميرة بدر، ويذاع علي قناة النهار، اليوم.

ومن ناحية آخري يخوض الفنان كريم فهمي الماراثون الرمضاني من خلال:

مسلسل وننسي اللي كان

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.