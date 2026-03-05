قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول حلقتين من «بابا وماما جيران» يتصدران الترند.. تألق جماعى قوى و طلاق مفاجئ

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
أحمد البهى

تصدر مسلسل «بابا وماما جيران» من إنتاج صباح إخوان مؤشرات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بعد عرض أول حلقتين، اللتين شهدتا تطورات درامية سريعة ومفاجئة، انتهت بوقوع طلاق صادم بين بطلي العمل.

وظهر الدكتور هشام، الذي يجسده أحمد داود، في بداية الأحداث وهو يعيش قصة حب طويلة مع نورا، التي تقدم دورها ميرنا جميل، حيث جمعتهما علاقة منذ الطفولة تطورت إلى زواج، وأثمرت عن طفلين. إلا أن الخلافات تتصاعد سريعًا لتصل إلى قرار الطلاق، في تمهيد واضح لصراع عائلي معقد خلال الحلقات المقبلة.

أبطال مسلسل «بابا وماما جيران» خطفوا الأنظار مع عرض الحلقات الأولى، حيث قدم أحمد داود أداءً متوازنًا جمع بين الرومانسية والانفعال، ونجح في تجسيد التحولات النفسية لشخصية «هشام» بسلاسة وإقناع.

كما تألقت ميرنا جميل في دور «نورا»، وقدمت مشاعر متباينة بين الحب والغضب والخذلان بإحساس صادق لامس الجمهور.

عايدة رياض أضافت بخبرتها حضورًا قويًا وثقلًا دراميًا واضحًا، فيما أضفى محمد محمود لمساته الكوميدية المعتادة التي خففت حدة الصراع وأعطت العمل روحًا مميزة.

المسلسل نكون من 15 حلقة و يعرض على Mbc مصر و شاهد و يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم عايدة رياض، محمد محمود، شيرين، محمود حافظ، ومحمد التاجي، وهو من إنتاج صباح إخوان و تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

البداية القوية وضعت العمل في دائرة المنافسة مبكرًا، خاصة مع المزج بين الطابع العائلي والكوميديا الاجتماعية، ما جعل الجمهور يترقب تطورات العلاقة بين «هشام» و«نورا» في الحلقات القادمة.

