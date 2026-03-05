زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا سترسل خبراء عسكريين إلى الشرق الأوسط للمساعدة في التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وسط مناوشات عسكرية مستمرة بين إيران وخصومها.

وقال زيلينسكي إن الخبراء الأوكرانيين سيدعمون الجهود المبذولة للتصدي لتهديدات الطائرات المسيّرة "شاهد" والصواريخ التي تؤثر على العديد من دول المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة عقب مشاورات مع الشركاء الدوليين وقادة الدول المجاورة لإيران.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قال زيلينسكي إنه وجّه عدداً من كبار المسؤولين لإعداد خطط للمساعدة.

وكتب أنه كلف وزير الخارجية الأوكراني، ووزير الدفاع، وأجهزة الاستخبارات، وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني "بتقديم خيارات لمساعدة الدول المعنية، وتقديم المساعدة بطريقة لا تُضعف دفاعاتنا".

وحذر الرئيس الأوكراني من أن إيران صعّدت بشكل ملحوظ استخدامها للصواريخ والطائرات المسيّرة في الأيام الأخيرة، ووفقاً لزيلينسكي، أصبحت هذه الأسلحة عاملاً رئيسياً يؤثر على كل من الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي.