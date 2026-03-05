محمود ياسين جونير يتعرض للخطف وكريم فهمي ينقذه في الحلقة الـ 15 من وننسى اللي كان

واجه محمود ياسين جونيور، الخطر بشكل مباشر لأول مرة، بعدما تعرض "ياسين العريشي" للاختطاف في لحظات تشويقية ضمن أحداث الحلقة الـ١٥ من مسلسل وننسى اللي كان.

ومع تدخل "بدر" (كريم فهمي) لإنقاذه، تحول الموقف إلى اشتباك مفتوح كشف عن قدرة ياسين على المواجهة تحت ضغط عالٍ، في مشهد اتسم بالسرعة والتوتر.

وخلال مشهد العراك، اعتمد محمود ياسين جونيور على أداء جسدي منضبط وحركة سريعة عكست طبيعة الشخصية الشعبية القوية التي يجسدها. وظهر بردود فعل حادة وثبات انفعالي واضح، مقدماً مواجهة حماسية قوية.