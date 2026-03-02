زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاركت دانية زوجة الفنان كريم فهمي متابعي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زوجة كريم فهمي

تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة عصرية جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت بنطالا باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه بلوزة بنفس اللون.

وانتعلت زوجة كريم فهمي حذاء ذا كعبٍ عالٍ، كما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة وغير المبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة كريم فهمي بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.