الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين، استمرار تعليق رحلاتها الجوية بشكل مؤقت، في ظل إغلاق المجال الجوي لدولة قطر.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أن استئناف العمليات سيبقى مرهوناً بقرار هيئة الطيران المدني بشأن إعادة فتح المجال الجوي، مشددة على أن عودة الرحلات ستتم فور صدور إعلان رسمي يؤكد جاهزية الأجواء وسلامة الحركة الجوية.

وأوضحت الناقلة الوطنية أنها تتابع التطورات عن كثب، وتضع سلامة المسافرين وأطقم الطائرات في مقدمة أولوياتها، داعية عملاءها إلى متابعة التحديثات عبر القنوات الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالرحلات.