الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

سعر الدولار في مصر اليوم
سعر الدولار في مصر اليوم
علياء فوزى

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري رسميا في مصر مستهل تعاملات الاسبوع الحالي وسط مخاوف من التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الإسرائيلة الأمريكية علي إيران التي اندلعت أول أمس السبت. 

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 مارس 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست نحو:

48.84 جنيه للشراء 

48.94 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

48.72 جنيه للشراء 

48.82  جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

48.71 جنيه للشراء 

48.81 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك 

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك  الكويت الوطني ليسجل نحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

48.70 جنيه للشراء 

48.80 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

48.69 جنيه للشراء 

48.79 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد  لنحو:

48.68 جنيه للشراء 

48.78 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

48.67 جنيه للشراء 

48.77 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

48.65 جنيه للشراء 

48.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو :

47.90 جنيه للشراء 

48 جنيها للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:

47.87 جنيه للشراء 

47.97 جنيه للبيع

سجل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

47.86 جنيه للشراء 

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

  48.68 جنيه للشراء

48.82 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم

48.84 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

47.96 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

48.66 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري بنك مصرف أبوظبي الإسلامي الحرب الإسرائيلة الأمريكية

