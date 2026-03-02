قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لا خسائر في الأرواح والممتلكات.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية

زلزال السويس
زلزال السويس
إسلام خالد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الإثنين هزة أرضية على بعد 40 كيلومتر جنوب شرق بلبيس.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجات على مقياس ريختر.

وكانت بياناتها كالتالي :

02/03/2026 تاريخ الحدوث

05:40:15 صباحاً بالتوقيت المحلي وقت الحدوث :

القوة :  درجة على مقياس ریختر 3.61 

خط العرض :  30.24 شمالا

خط الطول :  31.93 شرقا

العمق: کم 14.44

واكد معهد البحةث الفلكية الي انه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

البحوث الفلكية الزلازل الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

ترشيحاتنا

الاهلي

أرقام جديدة للقلعة الحمراء الأهلي مع توروب في آخر 8 مباريات.. تفاصيل

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رجل مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك

شرفتونا.. أيمن يونس يوجه رسالة للاعبي الزمالك ومعتمد جمال

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد