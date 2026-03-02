لا خسائر في الأرواح والممتلكات.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الإثنين هزة أرضية على بعد 40 كيلومتر جنوب شرق بلبيس.
وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجات على مقياس ريختر.
وكانت بياناتها كالتالي :
02/03/2026 تاريخ الحدوث
05:40:15 صباحاً بالتوقيت المحلي وقت الحدوث :
القوة : درجة على مقياس ریختر 3.61
خط العرض : 30.24 شمالا
خط الطول : 31.93 شرقا
العمق: کم 14.44
واكد معهد البحةث الفلكية الي انه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.