لا خسائر في الأرواح والممتلكات.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الإثنين هزة أرضية على بعد 40 كيلومتر جنوب شرق بلبيس.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام الساعة 05:40 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.61 درجات على مقياس ريختر.

وكانت بياناتها كالتالي :

02/03/2026 تاريخ الحدوث

05:40:15 صباحاً بالتوقيت المحلي وقت الحدوث :

القوة : درجة على مقياس ریختر 3.61

خط العرض : 30.24 شمالا

خط الطول : 31.93 شرقا

العمق: کم 14.44

واكد معهد البحةث الفلكية الي انه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.