متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة

قال المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء في إيران إن القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت أخرجت عن الخدمة.



كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردًا على سؤال بشأن إمكانية استئناف المفاوضات مع الحكومة الأمريكية: "كنا في مناسبتين في خضم مفاوضات مع الحكومة الأمريكية حين تعرضنا لهجوم، ولذلك فإن تركيزنا الآن منصبّ بالكامل على الدفاع عن شعبنا. لقد تعرضنا لهجوم. إنها حرب غير عادلة فُرضت على شعبنا، ونهجنا في مواجهتها هو الصمود والثبات والتصدي لهذا الظلم".

يأتي ذلك فيما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل أنهم في الكيان بدأوا معركة هجومية ضد حزب الله في لبنان.

أضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: يجب الاستعداد لعدة أيام من القتال ضد حزب الله.



وسبق ورصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تسلل مسيرة من الشمال باتجاه كريات شمونة.

وشن الاحتلال غارات إسرائيلية على بلدات عين بعال وقانا والشهابية جنوبي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 31 شهيدا و149 جريحا في الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وضاحية بيروت الجنوبية.

وكذلك شن الاحتلال غارات على بلدات طيرفلسيه وصديقين والبازورية جنوبي لبنان.