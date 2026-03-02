محافظ أسيوط يتفقد مرسى الحمراء و حورس ويوجه بتعظيم الاستفادة من نهر النيل

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء المجاور للمعهد الديني، ومرسى حورس السياحي بجوار حديقة الفردوس، التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بحي شرق مدينة أسيوط.

وذلك في إطار جولاته الدورية لمتابعة المشروعات الخدمية والوقوف على إمكانات المحافظة وبحث سبل تطويرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس محمود حسن مدير مشروع العبارات النهرية، وأحمد أبو علي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد مرسى حورس السياحي المطل على نهر النيل بجوار حديقة الفردوس، حيث تابع المحافظ حالة المرسى وإمكاناته التشغيلية، مؤكدًا أهمية استغلال الموقع المتميز في دعم الحركة السياحية الداخلية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء، حيث تفقد عددًا من الوحدات التابعة لمشروع العبارات، من بينها عبارتا "سميح السعيد" و"لإيمان"، إلى جانب تفقد وحدات أخرى متعددة الاستخدامات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كفاءة هذه الوحدات واستمرار جاهزيتها لخدمة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مدير المشروع حول إمكانات مشروع العبارات النهرية، الذي يضم 40 وحدة نهرية متنوعة، تشمل 15 عبارة لنقل الأفراد والمركبات، و20 أتوبيسًا نهريًا لنقل الركاب، و4 لنشات، إضافة إلى قاطرة عملاقة، فضلًا عن استعراض عدد من المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير المشروع وتعظيم الاستفادة من أصوله وتنمية موارده.

ووجه محافظ أسيوط بدراسة جميع المقترحات المطروحة بصورة عاجلة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع كفاءة المشروع والمراسي النهرية، لاسيما في ظل ما تمتلكه المحافظة من إمكانات ووحدات قادرة على دعم حركة النقل النهري وتنشيط السياحة الداخلية.

كما شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 في توقيتها المحدد، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الوحدات النهرية، والتأكد من كفاءة التشغيل، والتقيد التام بالقواعد والاشتراطات المنظمة لتشغيل العبارات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية تعظيم الاستفادة من ضفاف نهر النيل باعتبارها متنزهًا طبيعيًا ومتنفسًا حيويًا لأهالي أسيوط، ومقصدًا سياحيًا واعدًا يمكن استثماره بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار السياحي بالمحافظات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.