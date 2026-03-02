قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر
دار الإفتاء تحسم الجدل حول استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان
سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة
الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار
محافظ أسيوط يتفقد مرسى الحمراء و حورس ويوجه بتعظيم الاستفادة من نهر النيل

محافظ أسيوط يتفقد مرسى الحمراء ومرسى حورس السياحي
محافظ أسيوط يتفقد مرسى الحمراء ومرسى حورس السياحي
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء المجاور للمعهد الديني، ومرسى حورس السياحي بجوار حديقة الفردوس، التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بحي شرق مدينة أسيوط.

 وذلك في إطار جولاته الدورية لمتابعة المشروعات الخدمية والوقوف على إمكانات المحافظة وبحث سبل تطويرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق، والمهندس محمود حسن مدير مشروع العبارات النهرية، وأحمد أبو علي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد مرسى حورس السياحي المطل على نهر النيل بجوار حديقة الفردوس، حيث تابع المحافظ حالة المرسى وإمكاناته التشغيلية، مؤكدًا أهمية استغلال الموقع المتميز في دعم الحركة السياحية الداخلية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مرسى العبارات النهرية بمنطقة الحمراء، حيث تفقد عددًا من الوحدات التابعة لمشروع العبارات، من بينها عبارتا "سميح السعيد" و"لإيمان"، إلى جانب تفقد وحدات أخرى متعددة الاستخدامات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كفاءة هذه الوحدات واستمرار جاهزيتها لخدمة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من مدير المشروع حول إمكانات مشروع العبارات النهرية، الذي يضم 40 وحدة نهرية متنوعة، تشمل 15 عبارة لنقل الأفراد والمركبات، و20 أتوبيسًا نهريًا لنقل الركاب، و4 لنشات، إضافة إلى قاطرة عملاقة، فضلًا عن استعراض عدد من المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير المشروع وتعظيم الاستفادة من أصوله وتنمية موارده.

ووجه محافظ أسيوط بدراسة جميع المقترحات المطروحة بصورة عاجلة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع كفاءة المشروع والمراسي النهرية، لاسيما في ظل ما تمتلكه المحافظة من إمكانات ووحدات قادرة على دعم حركة النقل النهري وتنشيط السياحة الداخلية.

كما شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 في توقيتها المحدد، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الوحدات النهرية، والتأكد من كفاءة التشغيل، والتقيد التام بالقواعد والاشتراطات المنظمة لتشغيل العبارات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أهمية تعظيم الاستفادة من ضفاف نهر النيل باعتبارها متنزهًا طبيعيًا ومتنفسًا حيويًا لأهالي أسيوط، ومقصدًا سياحيًا واعدًا يمكن استثماره بالشكل الأمثل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار السياحي بالمحافظات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أسيوط مرسى العبارات النهرية مرسى حورس السياحي حديقة الفردوس حي شرق مدينة أسيوط مشروع العبارات النهرية نهر النيل تنشيط السياحة الداخلية

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

معرض ديارنا

مصر بتتكلم حرفي.. معرض ديارنا يشارك بسحور الجامعة الأمريكية

نيافة الأنبا يواقيم

راهبة جديدة تنضم إلى دير العذراء والشهيد ودامون بأرمنت

صدى البلد

صدى البلد تنعي والد الإعلامية نهال طايل وتتقدم بخالص العزاء

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

