انهيار جزئي بمنزل قديم دون خسائر بشرية في أسيوط

شهدت حارة سيدهم بمنطقة كوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الأحد، انهيارًا جزئيًا في منزل قديم مشيد بالطوب اللبن، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث إنهيار جزئي بمنزل قديم بمنطقة كوم عباس بحي غرب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين من المعاينة والفحص إنهيار جزئي بمنزل ملك منيرة سامي أبادير (75 عامًا)، دون وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور، تم فرض كردون أمني بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين وإخطار الإدارة الهندسية بحي غرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.