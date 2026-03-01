مسلسل رأس الأفعى الحلقة 12.. اغتيال هشام بركات وقوات الأمن تضبط المنفذ

شهد مسلسل راس الأفعى الحلقة 12 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث بدأت الحلقة بحادثة اغتيال النائب العام هشام بركات بعد انفجار سيارته عن طريق بعض عناصر جماعة الإخوان الأرهابية.

وتسببت هذه الحادثة فى غضب عارم داخل قوات الأمن الوطني حيث قرر رئيس القطاع عدم الراحة حتى يتم القبض على منفذى ومخططى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.

بينما الإرهابي محمود عزت يستدعي قيادي يدعي “عبد الرحمن” يتولى أمر اللجنة العليا ويتم عزل محمد كمال الا ان محمد كمال لم ينصاع الى قرار راس الأفعى.

واما قوات الأمن الوطني تواصل دأبها للقبض على منفذى ومخططى اغتيال هشام بركات ويستطيع مراد “أمير كرارة” وحسن “أحمد غزي” أن يجمعا معلومات مهمة عن وجود مجموعة داخل التنظيم الإرهابي منها مجموعة الحسم وان من نفذ وخطط عملية اغتيال هشام بركات كان من الخارج باستخدام شباب من الجماعة تم تدريبهم فى الخارج ويقودهم الإرهابي يحيى موسى، واستطاعت قوات الأمن أن تلقي القبض على منفذ العملية.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.