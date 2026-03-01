مها نصار عن «مناعة»: شخصيتي رسالة إنسانية ضد الإدمان

أعربت الفنانة مها نصار عن خالص شكرها وتقديرها لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي وصفتها بأنها «الشركة التي أعتز وأفخر بالعمل معها دائمًا»، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «مناعة» وردود الفعل الواسعة التي حصدها من الجمهور.

كتبت مها نصار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك:«رسالة شكر وتقدير إلى الشركة المتحدة، الشركة اللي دايمًا أعتز وأفخر بالعمل معها، بعد عرض مسلسل مناعة وما حققه من نجاح واسع و إشادات كبيرة من الجمهور، أشعر بفخر كبير لانتمائي لعمل تناول مشكلة كبيرة وخطيرة (الإدمان) بوعي ومسؤولية».

وأضافت: «الإدمان مرض خطير لا يؤثر على الفرد فقط، بل يمتد أثره إلى أسرته والمجتمع بأكمله، ويحتاج إلى تسليط الضوء عليه بصدق وإنسانية كما قدمتموه في هذا العمل».



وأكدت أن دور «فايزة» يُعد محطة مهمة في مسيرتها الفنية وتجربة إنسانية تعتز بها كثيرًا، مشيرة إلى أن العمل ما كان ليخرج بهذا الشكل المشرف ويحصد هذا النجاح والإشادة لولا الثقة والدعم الكبير والحرص الدائم على تقديم أعمال تحمل قيمة فنية ورسالة هامة.

واختتمت منشورها قائلة: «كل الشكر والتقدير لكم، وأتطلع لمزيد من النجاحات المشتركة بإذن الله».



وتجسد مها نصار خلال أحداث مسلسل «مناعة» في موسم رمضان 2026 شخصية «فايزة»، وهي امرأة تعاني من الإدمان، ووصفت العمل بأنه «صرخة إنسانية ضد الإدمان».

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم هند صبري، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، إلى جانب عدد من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج المتحدة ستوديوز.