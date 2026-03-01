مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 12 .. خطف ياسر جلال وأيمن عزب ينصب له فخا

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” العديد من الأحداث التشويقية بين مودي وشيماء.

بدأت الحلقة بنجاح خطة مودي (ياسر جلال) وبالفعل زوجته شيماء (ايتن عامر) تخبره بعمل توكيل رسمي له وعلى الفور تواصل مع صديقه حسام (أيمن عزب) ليخبره كيف يسحب من حسابها المبلغ الذى يريده وان سيطلقها خلال أيام ، وحسام يخبر زوجته شيري (يمنى طولان) بأنه سيكشف خطة مودى الى هالة (هدى الإتربي) حتى تحصل على نسبة من المبلغ وتعطيها له وأنه سيوهم مودي بأنه ليس له علاقة بالأمر.

ميرا (جوري بكر) تحاول إقناع صديقتها هالة بأنها تنسي مودي وترتبط من صديقهما يونس لأنه يحبها دون ان تكشف لها انها متحالفة معه.

وتنتهي احداث الحلقة بخطف مودي اثناء وجوده مع زوجته شيماء ومدير اعماله حامد (مصطفى أبو سريع) وتدخل شيماء فى حالة انهيار.

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.