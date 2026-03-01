قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها
فرص ضائعة بالجملة.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والزمالك بالدوري
الرئيس السيسي: ندرس كل الاحتمالات المختلفة ونأمل أن تنتهي الأزمة سريعا
أحمد موسى يشيد بحكمة الرئيس السيسي: حمى مصر على مدار 14 عامًا رغم التحديات الإقليمية
أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة، مؤكدًا أن المناسبة شهدت حضورًا واسعًا يعكس تنوع أطياف المجتمع المصري، من رموز الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قيادة قادرة على إدارة التحديات

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تتمتع بقيادة قادرة على إدارة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على أن البلاد، بفضل الله، محصنة وقادرة على مواجهة أي محاولات للمساس بأمنها.

ظروف إقليمية ودولية دقيقة

وأضاف أن المرحلة الحالية تتسم بظروف إقليمية ودولية دقيقة، في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات عسكرية، إلا أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي بفضل إدارة متزنة للعلاقات الخارجية ورؤية واضحة في التعامل مع المستجدات.

تكاتف مؤسسات الدولة

واختتم موسى تصريحاته، بالتأكيد على أن تكاتف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، أسهم في صون مقدرات الوطن وتعزيز حالة الاستقرار، بما يضمن حماية الشعب المصري في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

