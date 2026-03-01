أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، بحفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة، مؤكدًا أن المناسبة شهدت حضورًا واسعًا يعكس تنوع أطياف المجتمع المصري، من رموز الإعلام والاقتصاد والسياسة والدين، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قيادة قادرة على إدارة التحديات

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تتمتع بقيادة قادرة على إدارة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على أن البلاد، بفضل الله، محصنة وقادرة على مواجهة أي محاولات للمساس بأمنها.

ظروف إقليمية ودولية دقيقة

وأضاف أن المرحلة الحالية تتسم بظروف إقليمية ودولية دقيقة، في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات عسكرية، إلا أن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي بفضل إدارة متزنة للعلاقات الخارجية ورؤية واضحة في التعامل مع المستجدات.

تكاتف مؤسسات الدولة

واختتم موسى تصريحاته، بالتأكيد على أن تكاتف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، أسهم في صون مقدرات الوطن وتعزيز حالة الاستقرار، بما يضمن حماية الشعب المصري في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.