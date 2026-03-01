الرئيس السيسي يطمئن المصريين: لدينا احتياطات كافية وجاهزون لكل السيناريوهات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث فيها، مؤكدا أن الدولة تدرس كل شيء وجاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أي تحدث.

محدش يقدر يقرب من مصر

ووجه الرئيس السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، رسالة طمأنينة للمصريين: «مفيش أي نوع من القلق وعندنا كافة الاحتياطات الكافية بالنسبة لمصر، لكن الأزمة سيكون لها تأثيرات اقتصادية ونتمنى إنتهاء الأزمة في أسرع وقت، أطمنوا على مصر كويس ومحدش يقدر يقرب من البلد دي بفضل الله».

الدولة تدرس كل شئ وجاهزة

وأشار إلى أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث فيها، مؤكدا أن الدولة تدرس كل شئ وجاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أي تحدث.

ولفت إلى أن غلق مضيق هرمز سوف يكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار، مؤكدا أنه الدولة والحكومة تدرس كل الاحتمالات او أي تداعيات.