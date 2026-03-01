اتجاه بنقل مباريات دوري أبطال أسيا إلى السعودية

يسود إتجاه داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإصدار قراراً رسمياً خلال الساعات المقبلة، بنقل كافة مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، لتُقام بنظام "التجمع" في المملكة العربية السعودية.

وقالت تقارير صحفية: "يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إصدار قرار يقضي بمنح المملكة العربية السعودية حق استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عقب تأجيل مواجهات دور الـ16 التي كان مقرراً إقامتها الإثنين والثلاثاء القادمين".

وأضافت: "جاءت خطوة التأجيل في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما أسفر عن إغلاق المجالات الجوية في عدد من هذه الدول".

وتابعت: "من المنتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي قراره الرسمي خلال الساعات المقبلة، بعد تقييم الوضع الأمني والتنسيق مع الاتحادات المحلية والأندية المشاركة، لضمان سلامة الفرق والجماهير واستكمال منافسات البطولة وفق جدول زمني معدل".