أخبار العالم

إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل

القسم الخارجي

أعلنت إيران بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والجوية، في تطور خطير يعد الأوسع منذ اندلاع المواجهة الحالية، بينما تكشف الأرقام الأولية عن قتلى وجرحى ومفقودين ودمار واسع في عدة مدن إسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، انطلاق الموجة التاسعة من عملياته، مستهدفًا مواقع أمريكية، وأخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفق بيانه، أسفرت الضربات في مدينة حيفا عن مقتل 40 شخصًا وإصابة 60 آخرين، في واحدة من أعنف الضربات التي تشهدها المدينة منذ بدء التصعيد.

وفي غرب القدس، تحولت مستوطنة بيت شيمش إلى ساحة دمار؛ بعد سقوط صاروخ باليستي إيراني بشكل مباشر.

ومن جهتها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل 9 أشخاص، مع انقطاع الاتصال بنحو 20 آخرين يعتقد أنهم تحت الأنقاض.

وأشارت التقارير إلى انهيار 4 مبانٍ بالكامل، وسط مخاوف من انهيارات إضافية.

وذكرت "القناة 12" أن عدد المصابين جراء الضربة بلغ 57 شخصًا، بينهم حالات خطيرة ومتوسطة. 

كما نقلت إذاعة الجيش، عن رئيس البلدية، أن الصاروخ أصاب ملجأً عامًا مباشرة، ما ضاعف أعداد الضحايا.

موقع "والا" الإسرائيلي أفاد بأن رأس الصاروخ حمل قرابة 479 كيلوجرامًا من المتفجرات، وهو ما يفسّر حجم الانفجار الهائل الذي أظهرته مقاطع مصورة متداولة، حيث بدا الدمار ممتدًا وسط الأحياء السكنية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل صافرات الإنذار وفق الإجراءات المعتمدة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تواصل فرق الإنقاذ والبحث عملياتها مدعومة بمروحيات لإجلاء الجرحى.

ولم يقتصر التصعيد على حيفا وبيت شيمش، فقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن “إطلاق صاروخ انشطاري في الضربة الأخيرة، وإصابة شخص في وسط إسرائيل بشظايا صاروخ، وتضرر مركبة في منطقة تل أبيب الكبرى، مع انهيار جزئي لمبنى في تل أبيب، وتفعيل صافرات الإنذار في ديمونة وبئر السبع ومحيط قاعدة حتسريم الجوية، إضافة إلى مناطق قرب الحدود اللبنانية وغلاف غزة والبحر الميت".

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن بلدية تل أبيب، أن نحو 200 مبنى تضررت منذ بداية الحرب، فيما أُجلي مئات السكان من منازلهم.

وفي حادثة لافتة، توفي رجل في رامات جان؛ بعد سقوطه أثناء اندفاعه نحو منطقة محمية عقب إطلاق الإنذار، وفق ما أفاد به مستشفى إيخيلوف.

حصيلة أولية ثقيلة

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفع عدد القتلى إلى 12 على الأقل، بينما تجاوز عدد المصابين 500 شخص في مختلف المناطق، في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

