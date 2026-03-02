قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
دعاء يوم 12 رمضان.. ردده واغتنم نفحات العشر المغفرة
أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الإثنين 2 مارس 2026
الداخلية البحرينية: مقـ.تل عامل آسيوي وإصابة اثنين بسبب شظايا صاروخ
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا إيرانية في 7 مدن كبرى
محمد رمضان: زعلان إني معملتش مسلسل في رمضان.. وصالحت نفسي بعربية فيراري
حزب الله يتوعد بالرد بعد اغتيال خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
الدفاع الإماراتية تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة: تدمير 506 مسيرات و152 صاروخا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أحمد موسي ينعي والد الإعلامية نهال طايل

ميرنا محمود

نعي الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسي والد الإعلامية نهال طايل والذي وافته المنية فجر اليوم الاثنين.

وتقدم أحمد موسي ، بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة والد الإعلامية نهال طايل دايعا الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.


وكانت الإعلامية نهال طايل، قد أعلنت- عبر صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك"- وفاة والدها، حيث كتبت: "والدي في ذمة الله أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان".

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسي والد الإعلامية نهال طايل نهال طايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

حصيلة الهجوم على الإمارات.. 3 قـ.ـتلى و58 مصابا بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

ترشيحاتنا

بيزيرا يوجه رسالة لـ شيكابالا

خوان بيزيرا لشيكابالا: شكرا لك يا قدوتي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

