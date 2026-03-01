الحرب تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.. الذهب يقفز و النفط يشتعل والدولار يقترب من 49 جنيهًا

مع بدء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، دخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من القلق وعدم اليقين، والتي انعكست سريعًا على أسواق الطاقة والمعادن والعملات.

وبحكم ارتباط الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية، جاءت التداعيات مباشرة على الذهب والنفط وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

التطورات الحالية لا تعكس مجرد موجة صعود مؤقتة، بل قد تمثل – حال استمرار الحرب – إعادة تشكيل لخريطة الاقتصاد في مصر.

النفط.. شرارة البداية ومخاوف مضيق هرمز

في البداية كان سوق النفط أول المتأثرين مع انطلاق الضربات الجوية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية.

وصعد خام برنت فور اندلاع المواجهات ليسجل قرابة 73 دولارًا للبرميل، بينما تتحرك الأسعار حاليًا في نطاق 70–75 دولارًا.

توقعات أسعار النفط:

• في حال احتواء التصعيد سريعًا: قد يتحرك النفط قرب 80 دولارًا للبرميل.

• إذا استمر التوتر دون تعطيل فعلي للإمدادات: سيتحرك في نطاق 80–90 دولارًا بدافع المضاربة.

• في حال فقدان 1–2 مليون برميل يوميًا: قد تقفز الأسعار إلى 100–120 دولارًا.

• أما إذا اتسع الصراع أو تأخر تدخل أوبك: قد نشهد مستويات مؤقتة بين 130 و150 دولارًا.

وحتى هذه اللحظة لا يعاني السوق من نقص فعلي، ولكن مصر كدولة مستوردة للطاقة ستتحمل فاتورة استيراد أعلى حال استمرار صعود الخام، ما يزيد الضغط على الموازنة العامة ويرفع احتمالات التضخم، خاصة في السلع المرتبطة بالنقل والإنتاج.

ثانيًا: الذهب.. ملاذ آمن وقفزات قياسية

ومع بدء الحرب أيضاً تأثر الذهب بشكل كبير، وعاد الذهب بقوة إلى الواجهة باعتباره الملاذ الآمن الأول في فترات التوترات السياسية.

عالميًا:

• الأونصة سجلت نحو 5,277.89 دولارًا.

• المعدن الأصفر حقق مكاسب بلغت 22% منذ مطلع 2026.

• هناك توقعات بوصوله إلى 5,800–6,200 دولار إذا استمرت التوترات دون توسع واسع.

• وإذا استقر النفط فوق 100 دولار لفترة ممتدة، قد يتجاوز الذهب 6,500–7,000 دولار بفعل موجة تضخمية جديدة.

محليًا.. الجنيه الذهب يتجاوز 60 ألف جنيه

ومحلياً أيضاً تحركت أسعار الذهب في السوق المصري بالتوازي مع الصعود العالمي وارتفاع الدولار بمئات الجنيهات في يومين فقط تزامنا مع بدء الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران.

واليوم واصل الذهب الارتفاع في مصر وجاءت الأسعار كالتالي؛

• عيار 24: 8,585 جنيه للبيع – 8,355 للشراء

• عيار 21: 7,510 جنيهات للبيع – 7,310 للشراء

• عيار 18: 6,435 جنيهًا للبيع – 6,265 للشراء

• الأونصة محليًا: 266,955 جنيهًا للبيع

• الأونصة عالميًا: 5,277.89 دولارًا

وسجل الجنيه الذهب اليوم قفزة ليتخطى مستوى 60 ألف جنيه، بعد أن كان يتحرك بين 58 و59 ألفًا خلال الأيام الماضية.

ثالثًا: الدولار يواصل الصعود ويقترب من ال49 جنيهًا

وفي أوقات الأزمات الكبرى، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع باعتباره عملة احتياط عالمية، ما يضغط على عملات الأسواق الناشئة.

وهذا ما شهدناه بالفعل مع بدء الحرب، حيث سجل الدولار أمام الجنيه المصري مستويات مرتفعة في البنوك وبعد أن استقر الدولار لفترة .. عاد ليرتفع بشكلٍ مستمر كل يوم.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنية اليوم كالتالي:

• البنك المركزي المصري: 48.68 جنيه للشراء و48.82 للبيع

• أغلب البنوك الكبرى (الأهلي، مصر، التجاري الدولي) قرب مستوى 48.70 – 48.80 جنيه

وبذلك يقترب الدولار من حاجز 49 جنيهًا، في ظل ضغوط خارجية مرتبطة بالتوترات العالمية وخروج جزئي لبعض التدفقات الأجنبية نحو الأصول الآمنة.

التأثير الحالي لا يقتصر على تحركات يومية في الأسعار، بل يعكس مرحلة حساسة قد تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي، وبالتالي المصري.

وكلما طال أمد الحرب واشتدت حدتها:

• ارتفعت أسعار النفط

• وتصاعد الذهب إلى قمم تاريخية

• وزادت الضغوط على الجنيه والدولار محليًا

• وارتفعت مخاطر التضخم وفاتورة الاستيراد

أما في حال تم احتواء الأزمة دبلوماسيًا، فقد نشهد تصحيحًا سريعًا في أسعار النفط والذهب، وتراجعًا نسبيًا في الضغوط على الأسواق.