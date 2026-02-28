قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط والذهب وسلاسل الإمداد العالمية في مرمى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. تفاصيل

ضربة أمريكية إسرائيلية على إيران
ضربة أمريكية إسرائيلية على إيران
علياء فوزى

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجيّة، إن أول التأثيرات المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستظهر في سوق النفط العالمي، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بصورة حادة نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات. 

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا تمر عبر مضيق هرمز وهو ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، وإذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق أو تعطيله جزئيًا كرد فعل عسكري و هذا محتمل فإن أسعار النفط قد تقفز إلى مستويات قياسية تتجاوز 120 أو حتى 150 دولارًا للبرميل إذا استمرّت الحرب لفتره طويله و اتسع نطاقها و ذلك وفق تقديرات عدد من بيوت الخبرة الدولية في سيناريوهات مماثلة. 

زيادة تكلفة الإنتاج عالميًا

وتابع" من المؤكد إن هذا الارتفاع لن يقتصر تأثيره على الدول المستوردة للطاقة فقط بل سيمتد إلى زيادة تكلفة الإنتاج عالميًا، وارتفاع معدلات التضخم و موجه من زياده الأسعار عالميا، و أيضا قامت دول الخليج باغلاق المجال الجوي للطيران تحسبا من أي هجوم إيراني و قد تحولت أغلبية الرحلات الجوية للمجال الجوي المصري".

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن مع اندلاع الحرب سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري في المنطقة، نتيجة تصنيفها كمناطق عالية المخاطر، وسترتفع أقساط التأمين البحري والنولون بنسب قد تصل إلى 30% أو 50% في بعض المسارات، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، خاصة الغذاء والمواد الخام، وستتأثر سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن اندلاع الحرب في إيران لن يكون حدثًا إقليميًا محدود التأثير، بل أزمة اقتصادية إقليمية متعددة الأبعاد، وستتفاوت الخسائر بين الدول وفق درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية،  وأيضا يتوقف الأمر علي مدة الزمنية الحرب، ومن المتوقع أنه قد يرتفع الذهب ليس بسبب الحرب فقط بل بسبب عدم اليقين المرتبط بمدتها واتساعها و يكون تسعير الخوف و القلق. 

وأضاف: أن المنطقة بأكملها ستدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا ومن ثم، فإن تجنب التصعيد العسكري  الحالي و إيقاف الحرب واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية يظل الخيار الأقل كلفة والأكثر استدامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإقليمي والعالمي، و لاشك أن  الحرب – إذا طال أمدها – لن تكون مجرد حدث عسكري، بل صدمة اقتصادية متعددة الأبعاد.

وبدأت الهجمات الأمريكية  الإسرائيلية علي إيران في عمليه تم تسميتها زئير الأسد مع الساعات الاولي من صباح السبت 28 فبراير 2026 من خلال  توجيه الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ضربات عسكرية مباشرة ضدها وقد لقي هذا رد فعل من إيران حيث قامت بهجمات علي العديد من دول الخليج حيث وجّهت صواريخ باليستية علي الإمارات و قطر و البحرين و الكويت والأردن.

الحرب الأمريكية الإسرائيلية طهران إيران الذهب النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب الميراث .. مشاجرة بين 4 أشقاء بالشرقية

حريق بمنزل

حريق بأحد المنازل بالدقهلية دون خسائر في الأرواح

المتهمين

بسبب ركنة سيارة .. القبض على شخصين تعديا على فرد أمن بالضرب داخل كومبوند بالقاهرة

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد