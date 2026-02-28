النفط والذهب وسلاسل الإمداد العالمية في مرمى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. تفاصيل

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجيّة، إن أول التأثيرات المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستظهر في سوق النفط العالمي، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بصورة حادة نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن أكثر من 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا تمر عبر مضيق هرمز وهو ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، وإذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق أو تعطيله جزئيًا كرد فعل عسكري و هذا محتمل فإن أسعار النفط قد تقفز إلى مستويات قياسية تتجاوز 120 أو حتى 150 دولارًا للبرميل إذا استمرّت الحرب لفتره طويله و اتسع نطاقها و ذلك وفق تقديرات عدد من بيوت الخبرة الدولية في سيناريوهات مماثلة.

زيادة تكلفة الإنتاج عالميًا

وتابع" من المؤكد إن هذا الارتفاع لن يقتصر تأثيره على الدول المستوردة للطاقة فقط بل سيمتد إلى زيادة تكلفة الإنتاج عالميًا، وارتفاع معدلات التضخم و موجه من زياده الأسعار عالميا، و أيضا قامت دول الخليج باغلاق المجال الجوي للطيران تحسبا من أي هجوم إيراني و قد تحولت أغلبية الرحلات الجوية للمجال الجوي المصري".

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن مع اندلاع الحرب سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري في المنطقة، نتيجة تصنيفها كمناطق عالية المخاطر، وسترتفع أقساط التأمين البحري والنولون بنسب قد تصل إلى 30% أو 50% في بعض المسارات، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة، خاصة الغذاء والمواد الخام، وستتأثر سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن اندلاع الحرب في إيران لن يكون حدثًا إقليميًا محدود التأثير، بل أزمة اقتصادية إقليمية متعددة الأبعاد، وستتفاوت الخسائر بين الدول وفق درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، وأيضا يتوقف الأمر علي مدة الزمنية الحرب، ومن المتوقع أنه قد يرتفع الذهب ليس بسبب الحرب فقط بل بسبب عدم اليقين المرتبط بمدتها واتساعها و يكون تسعير الخوف و القلق.

وأضاف: أن المنطقة بأكملها ستدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا ومن ثم، فإن تجنب التصعيد العسكري الحالي و إيقاف الحرب واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية يظل الخيار الأقل كلفة والأكثر استدامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإقليمي والعالمي، و لاشك أن الحرب – إذا طال أمدها – لن تكون مجرد حدث عسكري، بل صدمة اقتصادية متعددة الأبعاد.

وبدأت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية علي إيران في عمليه تم تسميتها زئير الأسد مع الساعات الاولي من صباح السبت 28 فبراير 2026 من خلال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ضربات عسكرية مباشرة ضدها وقد لقي هذا رد فعل من إيران حيث قامت بهجمات علي العديد من دول الخليج حيث وجّهت صواريخ باليستية علي الإمارات و قطر و البحرين و الكويت والأردن.