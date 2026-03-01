قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكويت وقطر تستدعيان سفيرا إيران ببلادهما للتعبير عن احتجاجهما الشديد ورفضهما القاطع لاستهداف أراضيهما

شعار وزارة الخارجية القطرية
شعار وزارة الخارجية القطرية
أ ش أ

استدعت وزارتا خارجية الكويت وقطر، سفيرا إيران لديهما، السبت، حيث عبرتا عن إدانتهما واستنكارهما الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيهما.

فمن جهتها، استدعت وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني، سفير إيران لدى دولة الكويت محمد توتونجي حيث أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأجوائها ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددت الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية- على أن تلك الهجمات لا سيما التي استهدفت مطار الكويت الدولي تتنافى بشكل قاطع وصريح مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المرافق المدنية وتعريض المدنيين للخطر.

وجددت الوزارة الكويتية التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن فسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ردا على هذا العدوان السافر بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الإعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي واتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.

وأشارت إلى أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو في المجلس يعد تهديدا مباشرا لأمنها الجماعي.

كما استدعت وزارة الخارجية القطرية، سفير إيران لدى الدوحة “علي صالح آبادي”، حيث عبرت عن احتجاجها الشديد واستيائها البالغ ورفضها القاطع لاستهداف أراضي دولة قطر، الذي يشكل انتهاكا سافرا لسيادتها، وتهديدا لأمنها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

‎ وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، للسفير الإيراني، أن تكرار هذا الاستهداف يعد تصرفا طائشا وغير مسؤول، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشار إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات غير المسؤولة سيؤدي حتما إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية، لا سيما وأن دولة قطر عملت بجد في دعم الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد.

‎وأكد الخليفي أن استهداف أراضي دولة قطر أدى إلى ترويع المدنيين وإلحاق أضرار بالمناطق السكنية، مشددا على ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات وإيقاف العمليات العسكرية التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم في المنطقة.

