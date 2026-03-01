أولاد الراعي الحلقة 11.. نرمين الفقي تكتشف زواج ابنها

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل أولاد الراعي تطورات متسارعة، جمعت بين التوتر السياسي والصدامات العائلية، في واحدة من أكثر الحلقات كثافة على مستوى الأحداث والصراعات.

بدت ملامح التفاؤل واضحة على نديم، الذي يجسده أحمد عيد، بعد مؤشرات أولية ترجّح تقدمه في سباق الانتخابات، ما عزز آماله في تحقيق فوز طال انتظاره. غير أن الأجواء انقلبت رأسًا على عقب، عقب انتشار مقطع فيديو مسيء هدد سمعته ومستقبله السياسي، ليجد نفسه خارج المنافسة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أفسح المجال أمام متولي، الذي يؤدي دوره شادي مقار، ليصبح الأقرب لحسم المعركة الانتخابية.



مسلسل أولاد الراعي

العمل من بطولة كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.



وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.