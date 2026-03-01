إصابة 4 موظفين داخل مطار دبي الدولي .. ونشر فرق الطوارئ

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في منشور على منصة «إكس»، أن أربعة موظفين في مطار دبي الدولي أُصيبوا في «حادث».

وجاء في المنشور: «تؤكد مطارات دبي أن إحدى الصالات في مطار دبي الدولي (DXB) تعرضت لأضرار طفيفة في حادثة تمت السيطرة عليها بسرعة».

وأضاف البيان: «أُصيب أربعة من الموظفين بجروح، وتلقّوا رعاية طبية فورية».

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأنه جرى نشر فرق الاستجابة للطوارئ في موقع الحادث.

ولم يحدّد البيان سبب الحادث.

