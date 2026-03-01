قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
مُواجهة تحبس الأنفاس.. تهديد هند صبري في الحلقة 11 من مسلسل «منّاعة»
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق
جريمة لن تُغتفر.. أسامة سرايا يُحذّر من تبعات اغتيـ.ـال المرشد الإيراني وأسرته
عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا
مسلسل «إثبات نسب» .. درة تقترب من كشف الخيانة الكبرى
وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك
«ترامب» يزعم معرفته بالمُرشحين لخلافة «خامئني» .. وهجمات لسلاح الجو الإسرائيلي
استشهاد ابنة المرشد الإيراني وصهره وحفيدته وزوجة ابنه.. ودوي انفجارين في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه .. تعديلات الضريبة العقارية بأجندة مجلس النواب اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. 

ويمثل مشروع القانون نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، ويُرسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

واستقرت اللجنة علي اقتراح مجلس الشيوخ  برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص  إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن الإعفاء يشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط، لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصًا تشريعيًا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.

كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.

مجلس النواب هشام بدوي العقارات المبنية الخطة والموازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

منحة التموين

800 جنيه على بطاقتك.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

منتخب مصر

فيفا يحسمها.. مصير مجموعة مصر في المونديال بعد الحرب على إيران

ترشيحاتنا

الاهلي

توروب: إهدار الفرص كلمة السر أمام زد اليوم

الاهلي

فضل : أداء الأهلي لم يكن مقنعًا أمام زد ولم يرتقِ إلى مستوى المنافسة

الاهلي

أمير هشام يهاجم توروب : مدرب بدون أي ابتكار

بالصور

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد