وزير الحرب الأمريكي: سيتم تدمير القدرات البحرية والصاروخية والنووية الإيرانية

وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، المعروف أيضاً بوزير الحرب، العملية الأمريكية الجارية ضد إيران بأنها "العملية الجوية الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ".

وقال الوزير: "لن نتسامح مع استهداف الشعب الأمريكي بصواريخ قوية.. وسيتم تدمير هذه الصواريخ، إلى جانب إنتاج إيران للصواريخ.. سيتم تدمير البحرية الإيرانية. وكما قال الرئيس ترامب طوال حياته، لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً".

وأضاف"الولايات المتحدة لم تبدأ هذا الصراع، لكننا سننهيه. إذا قتلتم أو هددتم أمريكيين في أي مكان في العالم - كما فعلت إيران - فسوف نطاردكم ونقتلكم"، هذا ما قاله هيجسيث.