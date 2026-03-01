أختي اشتركت لي.. أول فائز بقيمة رحلة عمرة بمسابقة نورانيات قرآنية: مفاجأة جميلة جدا

كشف محمد صبري أحمد إبراهيم، من محافظة الجيزة، أول فائز بقيمة رحلة عمرة من برنامج «نورانيات قرآنية»، أن المسابقة دعوة للبحث في القرآن الكريم وتدبره.

وأضاف أول فائز خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنه: «أنا اللي بلغني أختي لأنها هي اللي عرفتني بالمسابقة، وهي اللي قرأت لي على الرابط، وأنا اشتركت فيها والحمد لله. دي حاجة كانت جميلة جدًا، وكانت مفاجأة جميلة جدًا».

من جانبها، قالت منى عبد الحميد، الفائزة بقيمة رحلة العمرة، إن هذه اللحظة تعد من أسعد لحظاتها في حياتها، موضحة أنها علمت بالنتيجة وهي ماسكة المصحف، وكانت مفاجأة لها.

وتابعت: «في اليوم التالي بعد الاشتراك في المسابقة تم إعلامي بالفوز، ولم أخبر أحدًا حتى تم الإعلان رسميًا عبر قناة «صدى البلد»