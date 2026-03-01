قائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري .. اليوم

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفاً على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس