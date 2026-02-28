خضوع عمر جابر لـ اختبار طبي بعد قليل لحسم موقفه من مباراة بيراميدز

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن خضوع عمر جابر نجم الزمالك لـ اختبار طبي بعد قليل لحسم موقفه من مباراة بيراميدز غداً.

الزمالك وبيراميدز

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيزيرا ومحمد السيد جاهزان لمباراة بيراميدز ولا توجد أي مشكلة طبية.. واختبار طبي لعمر جابر في المران بعد قليل لحسم موقفه".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد 1 مارس 2026، على ستاد الدفاع الجوي، في لقاء يُنتظر أن يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا في ظل صراع الفريقين على مراكز المقدمة بجدول الترتيب.

محمود ناجي حكمًا للساحة

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي حكمًا مساعدًا أول، وشريف عبد الله حكمًا مساعدًا ثانيًا، فيما يتولى محمد عبد العزيز مهام الحكم الرابع.

طاقم تقنية الفيديو

وعلى مستوى تقنية الفيديو، تم تعيين حسام عزب حكمًا لتقنية VAR، ويعاونه جبل السيد كحكم مساعد لتقنية الفيديو، لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة التحكيمية خلال اللقاء.