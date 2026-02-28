رونالدو يهدر ركلة جزاء.. الفيحاء يتقدم علي النصر بالنيران الصديقة في الشوط الاول

تأخر النصر السعودي بهدف أمام الفيحاء في الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ،على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

جاء هدف الفيحاء في الدقيقة 1+45، عن طريق عبدالاله العمري بالخطأ في مرماه.

وأهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء لصالح النصر في الدقيقة 10.

تشكيل النصر لمباراة الفيحاء كالتالي:

بينتو ماثيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أينيغيو مارتينيز، كينيغيسلي كومان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو