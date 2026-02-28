قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "إيران ستواصل ممارسة حقها الأصيل والقانوني في الدفاع عن النفس؛ حتى يتوقف العدوان المستمر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كامل وقاطع".

جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على مدن إيرانية مختلفة، ومنها العاصمة طهران، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وكتب عراقجي في رسالته "أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى العمل العدواني الواضح والهجمات المسلحة المنسقة واسعة النطاق التي تشنها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد سيادة جمهورية إيران ووحدة أراضيها".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم انتهكتا بشكل صارخ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، وذلك بشن هجمات على عدد من المنشآت الدفاعية والمواقع المدنية في مدن مختلفة في أنحاء البلاد، مؤكدا أن هذه الضربات الجوية تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، وترقى إلى مستوى عدوان مسلح علني على إيران.

وتابع عراقجي بقوله "إن إيران تمارس حقها الأصيل والقانوني في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للرد على هذه الانتهاكات، وستستخدم القوات المسلحة الإيرانية كافة القدرات والوسائل الدفاعية اللازمة لمواجهة هذا العدوان وردع الأعمال العدائية، وبناء على ذلك، تعتبر جميع قواعد ومنشآت وأصول القوات المعادية في المنطقة أهدافا عسكرية مشروعة في إطار ممارسة إيران المشروعة لحقها في الدفاع عن النفس. وستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن النفس بحزم ودون تردد حتى يتوقف العدوان بشكل كامل ونهائي".

وحث وزير الخارجية الإيراني الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية ردا على خرق السلم والأمن الدوليين الناجم عن الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

كما دعا عراقجي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين إلى إدانة الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران إدانة قاطعة، واتخاذ تدابير عاجلة وجماعية لمواجهته، إذ إنه يشكل بلا شك تهديدا غير مسبوق للسلم والأمن الإقليميين والعالميين.

