علي لطفي يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وزد

حصد الحارس علي لطفي، لاعب فريق زد، جائزة رجل المباراة عقب الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقدم لطفي واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعدما تصدى لعدة فرص محققة من هجوم الأهلي، ليحافظ على آمال فريقه حتى صافرة النهاية.

تعادل مثير بين الأهلي وزد إف سي

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية على مدار شوطي اللقاء. الأهلي حاول فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الضغط الهجومي المكثف، إلا أن دفاع زد وحارس مرماه كانا في الموعد. وعلى الجانب الآخر، استغل زد بعض المساحات ونجح في تهديد مرمى الأهلي، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في نهاية المطاف.

التعادل يحرم الأهلي من الصدارة

هذا التعادل جاء مخيبًا لآمال الأهلي، الذي كان يسعى لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل المنافسة بقوة على القمة، لكنه أهدر فرصة ثمينة للتقدم خطوة إضافية في سباق اللقب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

في المقابل، رفع فريق زد رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، مواصلًا نتائجه الإيجابية أمام الفرق الكبرى هذا الموسم. ويُحسب للفريق شخصيته القوية وقدرته على مجاراة أصحاب المراكز الأولى، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهته أمام الأهلي، خاصة مع التألق اللافت لحارسه علي لطفي الذي كان أحد أبرز نجوم اللقاء دون منازع