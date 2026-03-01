قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
علي لطفي يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي وزد

رباب الهواري

حصد الحارس علي لطفي، لاعب فريق زد، جائزة رجل المباراة عقب الأداء المميز الذي قدمه أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وقدم لطفي واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعدما تصدى لعدة فرص محققة من هجوم الأهلي، ليحافظ على آمال فريقه حتى صافرة النهاية.

تعادل مثير بين الأهلي وزد إف سي

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية على مدار شوطي اللقاء. الأهلي حاول فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الضغط الهجومي المكثف، إلا أن دفاع زد وحارس مرماه كانا في الموعد. وعلى الجانب الآخر، استغل زد بعض المساحات ونجح في تهديد مرمى الأهلي، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في نهاية المطاف.

التعادل يحرم الأهلي من الصدارة

هذا التعادل جاء مخيبًا لآمال الأهلي، الذي كان يسعى لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ليواصل المنافسة بقوة على القمة، لكنه أهدر فرصة ثمينة للتقدم خطوة إضافية في سباق اللقب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

في المقابل، رفع فريق زد رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، مواصلًا نتائجه الإيجابية أمام الفرق الكبرى هذا الموسم. ويُحسب للفريق شخصيته القوية وقدرته على مجاراة أصحاب المراكز الأولى، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهته أمام الأهلي، خاصة مع التألق اللافت لحارسه علي لطفي الذي كان أحد أبرز نجوم اللقاء دون منازع

علي لطفي الاهلي زد اف سي اخبار الرياضة

