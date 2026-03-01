بعد إعلان التقدم بمشروع القانون.. تعرف على سبب إنشاء نقابة المحاسبين القانونيين

تقدم عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون لإنشاء نقابة المحاسبين القانونيين المصرية.

ويأتي مشروع القانون يأتي في ظل التطورات القانونية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومع تنامي دور المحاسبين المصريين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية وجود كيان نقابي مستقل يعزز حماية المهنة، ويرسخ مبادئ وأخلاقيات العمل، ويحدد بوضوح حقوق وواجبات مزاولي المحاسبة والمراجعة.

ويستهدف التشريع إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين القانونيين من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وتنظيم سوق العمل في مجال المحاسبة والمراجعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاسب المصري في ظل اتساع نطاق المنافسة إقليميا وعالميا.

وتعمل النقابة المقترحة على وضع إطار قانوني منظم للعلاقات المهنية بين المحاسبين والجهات ذات الصلة، بما يضمن حماية المهنة ومن يمارسها، ويحقق مبدأ المساواة بين أصحاب المهن الحرة من خلال كيانات نقابية ينظمها القانون.