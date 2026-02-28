برلمانية: نرفض استهداف إيران لدول عربية وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية

أكدت الدكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة، التي تشهد تصعيدًا عسكريًا خطيرًا في منطقة الشرق الأوسط عقب الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران، تفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية، باعتبارهما خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وشددت الأتربي على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحتواء التوترات، بما يحفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدة أن منطق الحوار هو السبيل الأجدى لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وأعربت عن رفضها القاطع لاستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، مع التأكيد على أن الحلول السلمية والدبلوماسية تمثل الطريق الأمثل لتجنب حرب شاملة قد تقود المنطقة إلى فوضى تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعت الأتربي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في كبح سياسات فرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، والعمل الجاد على منع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة يخسر فيها الجميع، مؤكدة ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

وشددت على دعمها الكامل للموقف المصري المسئول والمتوازن، الذي تجلّى في التحركات الدبلوماسية الأخيرة للدولة المصرية، انطلاقًا من دورها التاريخي كدعامة للاستقرار وصوتٍ للعقل في أوقات الأزمات.

وثمّنت الأتربي الجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري وصون استقرار الإقليم، عبر انتهاج سياسة متوازنة تقوم على تثبيت دعائم الاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع