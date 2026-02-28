مطروح تعلن توافر 45 وظيفة جديدة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة

اعلنت مديرية عمل مطروح عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الكبرى العاملة بمحطة الطاقة النووية بالضبعة .

واوضحت مديرية عمل مطروح ان الوظائف المطلوبة (30) حداد مسلح و(10) فورمجي خرسانة و(5) لحام مضيفا ان الشروط المطلوبة الا يزيد السن عن 40 عام كما ان المؤهل المطلوب متوسط مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال مع الالتزام والانضباط في العمل

واشار ان المزايا فى الوظائف مرتب ثابت مع بدل وجبة و توفير مواصلات من مقر الاستراحة إلى موقع العمل و بدل ساعات عمل إضافية و صرف المستحقات وفقًا لنظام الشركة

واضافت مديرية عمل مطروح على الراغبين في التقديم التوجه إلى مديرية عمل مطروح لتسجيل الأسماء ومتابعة إجراءات التعيين، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي. وتوكد مديرية العمل

أن هذه الفرص تأتي في إطارتوفير فرص عمل لائقة للشباب و دعم خطط التنمية بالمحافظة و إحكام الرقابة على سوق العمل.