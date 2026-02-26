محافظ مطروح : مراجعة شاملة لجميع أعمدة الكهرباء وصيانتها من خلال شركة متخصصة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح ب⁠حصر جميع أعمدة الطاقة الشمسية وحالتها الفنية بكل مدينة والتنسيق مع شركة الكهرباء بشأن إمكانية صيانتها من خلال شركة متخصصة .

واضاف محافظ مطروح انه يمكن إعادة استغلال المعطل منها واستخدامه كأعمدة كهرباء في إنارة القرى والتجمعات، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة العوازل الكهربية والعمل على استقرار التيار الكهربائى.

وشدد محافظ مطروح الى ضرورة ⁠عمل اختبار مفاجئ غير معلن لمدى سرعة التعامل في سيناريوهات طارئة للقطاعات الخدمية كانقطاع التيار الكهربائي عن محطة التحلية ، وكذلك المستشفى العام .

كما وجه الزملوط بضرورة ⁠إسراع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في إنهاء أعمالها وفق مخطط تنفيذى وخطة زمنية مع التشديد على متابعة توفير الخبز والسلع الأساسية من خلال مبادرات مع الالتزام بالتخفيضات الحقيقية.

واكد على ضرورة قيام رؤساء المدن بالمرور الميدانى يومياً ومسئوليته عن كافة الخدمات داخل مدينته وكذلك عمل خطة زيارات ميدانية للقرى على مدار الشهر، وعمل تقرير للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن باقي المطالب،

كما اكد على أهمية التواصل مع المواطنين وحسن التعامل والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم وفق الإمكانيات المتاحة.