بدء التحضير لتصوير قصة ما لم يحكى عن "بني مزار "

بدأ المخرج احمد نادر جلال التحضير لتصوير حكاية ما لم يحكي عن بني مزار.



بني مزار قصة من ضمن مشروع القصة الكاملة

وهو من إنتاج شركة ادفايس للمنتج مجدي الهواري وكتب هذه القصة السيناريست هاني سرحان واخراج احمد نادر جلال و اشراف عام عمرو كمال وبطولة احمد عبد الوهاب وجاري اختيار باقي الابطال وسوف يعرض علي منصة شاهد قريبا .

وفي سياق آخر، انتهى أحمد عبد الوهاب من تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، وتشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك.

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما ستوديوز.

ومن ناحية أخرى، شارك أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش بدور رشدي، وهي شخصية تمتاز بمهارة النصب وإتقان اللغة الفرنسية.