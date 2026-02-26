وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث وضع آليات تنفيذية لتعزيز التكامل المؤسسي في قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، على أن الوزارة تعمل على تطوير إطار عملي مشترك مع المجلس القومي للمرأة لدمج أولويات تمكين المرأة في خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رفع جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية لن يكتمل من دون مشاركة فاعلة للمرأة في النشاط الاقتصادي والعمل العام.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا لتطوير أدوات متابعة وتقييم لقياس أثر السياسات على الفتيات والنساء، بما يضمن تحقيق نمو احتوائي وشامل.

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون والتكامل بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعزز إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط التنمية، وثمنت ما تحقق من تعاون مؤسسي مثمر خلال السنوات الماضية.