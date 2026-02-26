محافظ أسوان: انجاز التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن هذا الملف يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظراً لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء .

ويأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية .

وأشار محافظ أسوان إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 31 ألف و 530 ملف ، تم البت فى 30 ألف و 633 طلب منهم بنسبة 97.16 % ، فيما تم تسليم المواطنين بشكل نهائى لملفات التصالح بنسبة إنجاز 90.35 % .

التصالح

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

وشدد المهندس عمرو لاشين على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023 ، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع ، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030 .

وناشد محافظ أسوان بالمواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح ، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية .