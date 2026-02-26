في أسوان.. رفع 134 حالة إشغال ضمن سلسلة حملات مكبرة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته أثناء جولاته الميدانية الصباحية والمسائية.

فقد تم تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة ، والتى إستهدفت مناطق شرق البندر، وكسر الحجر، والأحمدية، ومجمع الشيخ ماهر، وخلف مول الجيش، والسوق السياحى القديم ، وعدد من الشوارع الجانبية الملحقة.

وتم تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، ورفع أكثر من 134 حالة إشغال متنوعة ، مع مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وقد جاءت الحملات بمشاركة محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، إلى جانب نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة، وبالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى .

جهود متنوعة

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن حملات الإنضباط ستتواصل صباحاً ومساءً دون تهاون تنفيذًا للقانون .

وحرصًا على تحقيق السيولة المطلوبة داخل الأسواق والشوارع الرئيسية، بما ييسر حركة المارة من أهالي المحافظة ، وكذا الأفواج السياحية الزائرة لينعكس إيجاباً على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالضوابط المنظمة ، مع تكثيف المرور والمتابعة اليومية من مختلف الجهات المختصة بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على حق المواطن والزائر فى شارع منظم وآمن يعكس الوجه الحضاري لعروس المشاتى .