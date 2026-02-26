قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

في أسوان.. رفع 134 حالة إشغال ضمن سلسلة حملات مكبرة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته أثناء جولاته الميدانية الصباحية والمسائية.

 فقد تم تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة ، والتى إستهدفت مناطق شرق البندر، وكسر الحجر، والأحمدية، ومجمع الشيخ ماهر، وخلف مول الجيش، والسوق السياحى القديم ، وعدد من الشوارع الجانبية الملحقة.

وتم تنفيذ أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، ورفع أكثر من 134 حالة إشغال متنوعة ، مع مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وقد جاءت الحملات بمشاركة محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، إلى جانب نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات الثقيلة، وبالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى .

جهود متنوعة

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن حملات الإنضباط ستتواصل صباحاً ومساءً دون تهاون تنفيذًا للقانون .

وحرصًا على تحقيق السيولة المطلوبة داخل الأسواق والشوارع الرئيسية، بما ييسر حركة المارة من أهالي المحافظة ، وكذا الأفواج السياحية الزائرة لينعكس إيجاباً على الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة .

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام أصحاب المحال والأنشطة التجارية بالضوابط المنظمة ، مع تكثيف المرور والمتابعة اليومية من مختلف الجهات المختصة بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على حق المواطن والزائر فى شارع منظم وآمن يعكس الوجه الحضاري لعروس المشاتى .

