طهران: المحادثات الأمريكية الإيرانية جرت بجدية بالغة من الجانبين

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي عُقدت في جنيف يوم الخميس جرت "بجدية بالغة" من قبل فرق التفاوض من كلا الجانبين.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، فقد جرت المفاوضات "بشكل مكثف وجاد للغاية".

ونقلت عنه وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) قوله: "ما يمكنني قوله هو أنه في كل من المجال النووي ومسألة تخفيف العقوبات، تم تقديم مقترحات ومبادرات عملية وهامة للغاية، وقد تابع الوفدان المناقشات بجدية بالغة".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN بتوقف المحادثات مؤقتًا "لإجراء مشاورات بين الوفدين".