الخارجية الإيرانية: محادثات واشنطن تقتصر على الملف النووي.. وأي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن المحادثات مع واشنطن تقتصر حصريا على الملف النووي، وأي اتفاق يجب أن يتضمن رفع العقوبات، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الخارجية الإيرانية: " نأمل في استمرار النقاش بشكل عملي حول رفع العقوبات والملف النووي عند استئناف المحادثات في وقت لاحق اليوم".

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي مع كل من ويتكوف وكوشنر المقترحات الإيرانية وردود فريق التفاوض الأمريكي.

وقالت الخارجية العُمانية في بيان لها إنه تم استعراض معالجة العناصر الرئيسية لبرنامج إيران النووي والضمانات اللازمة لتحقيق اتفاق.

وأشارت الوزارة العُمانية إلى أن الطرفين منفتحان على أفكار وحلول جديدة للتوصل إلى اتفاق عادل بضمانات قابلة للاستدامة.