الزمالك راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة
بلومبيرج: استخبارات الناتو في تركيا تقلص مراقبتها لروسيا
معتمد جمال: ستة انتصارات متتالية رسالة قوية.. وحزين لخسارة الكأس
بودو غليمت يطيح بـ إنتر ميلان من دوري الأبطال تحت أعين جماهيره
إذا نسيت نية الصوم في رمضان حتى طلوع الفجر.. صيامك صحيح بشرط
السيطرة على حريق محول كهرباء في المنوفية.. والأهالي: تاني مرة يحصل
نحارب للصدارة.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على زد بالدوري
علاء عبد العال يرحل عن غزل المحلة بعد ثلاثية بيراميدز في الدوري
موعد أذان الفجر سابع أيام رمضان.. انتبه توقيت الدقائق اختلف
قرب الـ 48 .. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 25 فبراير : احترام مشاعر الحبيب
نيوكاسل يعبر قرة باغ بثلاثية مثيرة ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
علقة ساخنة على الهواء من ماجد المصري لرامز جلال.. ووزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل |أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن طريق الراحل وائل الإبراشي لم يكن سهلًا في البداية، وتحديدًا بعد وفاة والده، موضحةً أنه عمل في قهوة، كما عمل بائع فريسكا في الإسكندرية.


وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
أكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ستستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.


ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
حل الفنان ماجد المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ضيف سادس حلقات برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشة «MBC مصر» خلال شهر رمضان 2026.


بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز زواج كامل
خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج " خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، من أجل توفير جهاز عروسة لـ 20 فتاة.

مغادرة 12 مقاتلة أمريكية من طراز إف 22 تجاه الشرق الأوسط| إعلام بريطاني يكشف التفاصيل
أفاد إعلام بريطاني، بمغادرة 12 مقاتلة أمريكية من طراز إف 22 تجاه الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


مجدي الجلاد: المطالبة بالحرية تستلزم المسئولية.. كل من هب ودب بيصور أي حاجة
أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أنه إذا كانت الصحافة والإعلام يطالبان بالحرية، فلا بد أن يقترن ذلك بالمسؤولية، مشيرا إلى أن المحافظة والاحترام هي الأساس، وأن ضبط المهنة يأتي عبر الرقابة الذاتية من خلال الصحفيين أنفسهم، وأيضا من خلال الرقابة اللاحقة، وأنهم القادرون على ضبط الأداء الصحفي.


مش مصدق اللي أنا بعمله .. محمد أنور يدخل في بروفة تمثيلية مع فيفي عبده
وقع الفنان محمد أنور، ضحية مقلب ألف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، والذي تعرض فيه لمواقف محرجة.

مجدي الجلاد: الصحافة والإعلام في حاجة دائمة إلى مساحة أوسع من الحرية
أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أنه يتمنى أن يمارس العمل الصحفي في أجواء من الحرية، مشيرا إلى أنه يحلم قبل وفاته بأن يعمل «ساعتين صحافة في حرية كما يراها في الخارج»، بحسب قوله.


نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، أن أي هجوم عسكري أمريكي على إيران مقامرة حقيقية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

رامز جلال ماجد المصري مصر اخبار التوك شو ايران أمريكا

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
فول بالبشاميل
