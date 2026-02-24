مجدي الجلاد: المطالبة بالحرية تستلزم المسئولية.. كل من هب ودب بيصور أي حاجة

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أنه إذا كانت الصحافة والإعلام يطالبان بالحرية، فلا بد أن يقترن ذلك بالمسؤولية، مشيرا إلى أن المحافظة والاحترام هي الأساس، وأن ضبط المهنة يأتي عبر الرقابة الذاتية من خلال الصحفيين أنفسهم، وأيضا من خلال الرقابة اللاحقة، وأنهم القادرون على ضبط الأداء الصحفي.

وأضاف مجدي الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»، أنه مع الوقفة الحازمة تجاه هذا النوع من الممارسات، خاصة الفيديوهات المصورة في الشارع أو خلال العزاءات والأفراح، قائلا: «الأكونتات والصفحات مش إعلام ولا صحافة، الإعلام المحترم يعلم الصحفيين توثيق أي حدث أو خبر وجمع الداتا وعمل قصة خبرية».

وأوضح مجدي الجلاد أن الأمر تفاقم مع انتشار التصوير العشوائي، لافتا إلى أن «كل من هب ودب ماسك موبايل وبيصور أي حاجة»، وأن ما يعرف بـ«مصوري الشارع» قد يذهبون إلى صحفي ويعرضون عليه مقاطع مصورة لمسؤولين، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تمت للصحافة بصلة، ولا تتفق مع الأخلاق أو العرف أو القانون، مشددا على ضرورة احترام المساحة الشخصية لأي شخص.