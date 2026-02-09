مجدي الجلاد: التعديل الوزاري القادم سيكون محدودا

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن التعديل الوزاري القادم سيكون محدود، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك سياسة مختلفة للحكومة الجديدة عن السابقة.

وقال مجدي الجلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحكومة القادمة سوف ترضي المواطن المصري، مؤكدا أن مصر ولادة ويوجد كفاءات كبيرة على المستوى الإداري.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن البرلمان المصري والمواطن، لا بد أن يراقبا أداء الحكومة الجديدة، مؤكدا انه لا بد أن يكون هناك قانون يسمح بمحاسبة الوزير الذي يتقاعس عن أداء عمله.