118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
إعلام إسرائيلي: واشنطن تنتظر تنازلات إيرانية ملموسة قبل المفاوضات المقبلة
صراع شوبير والشناوي.. الأهلي يضع خطة لحراسة المرمى في المباريات
وائل القباني: مجلس الزمالك حرم الجماهير من السفر لزامبيا في سقطة لا تغتفر
كم ساعة يصوم؟.. الإفتاء توضح كيفية الصيام لمن ركب طائرة تسير باتجاه غروب الشمس
يستحق التقدير لا الهجوم.. الديهي: العمل الوزاري بمصر يتم في ظروف صعبة ومعقدة
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مجدي الجلاد: التعديل الوزاري القادم سيكون محدودا

محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن التعديل الوزاري القادم سيكون محدود، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك سياسة مختلفة للحكومة الجديدة عن السابقة.

وقال مجدي الجلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحكومة القادمة سوف ترضي المواطن المصري، مؤكدا  أن مصر ولادة ويوجد كفاءات كبيرة على المستوى الإداري.

وتابع  الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن البرلمان المصري والمواطن، لا بد أن يراقبا أداء الحكومة الجديدة، مؤكدا انه لا بد أن يكون هناك قانون يسمح بمحاسبة الوزير الذي يتقاعس عن أداء عمله.

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

