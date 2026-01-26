مجدي الجلاد: قرار الجمارك على الهواتف المحمولة غير موفق

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن قرار الجمارك على الهواتف المحمولة، كان قرار غير موفق، مشيرا إلى أن الشعب كان في حاجة لمصالحة حقيقية، لأنه تحمل برنامج قاسي للإصلاح الإقتصادي، وتحمل ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وقال مجدي الجلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الحكومة لديها مؤشرات لقياسات نفسية هذا الشعب، وكان لديهم أمل أن يحدث إنفراجة للمواطن المصري.

وتابع الكاتب الصحفي، أن المواطن الذي يذهب للعمرة أو الدراسة يمكنه أن يقوم بشراء هاتف محمول، إضافة إلى المصريين في الخارج الذين يقومون بتحويلات للدولة تنقذ الإقتصاد المصري، وأضافوا للدولة ما يقرب من 40 مليار دولار.

وأشار مجدي الجلاد إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعفاءات ضريبية وتقليل ضريبة القيمة المضافة من أجل توطين صناعة الهاتف في مصر.