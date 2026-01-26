قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
مجدي الجلاد: قرار الجمارك على الهواتف المحمولة غير موفق

محمود محسن

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن قرار الجمارك على الهواتف المحمولة، كان قرار غير موفق، مشيرا إلى أن الشعب كان في حاجة لمصالحة حقيقية، لأنه تحمل برنامج قاسي للإصلاح الإقتصادي، وتحمل ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وقال مجدي الجلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الحكومة لديها مؤشرات لقياسات نفسية هذا الشعب، وكان لديهم أمل أن يحدث إنفراجة للمواطن المصري.

وتابع الكاتب الصحفي، أن المواطن الذي يذهب للعمرة أو الدراسة يمكنه أن يقوم بشراء هاتف محمول، إضافة إلى المصريين في الخارج الذين يقومون بتحويلات للدولة تنقذ الإقتصاد المصري، وأضافوا للدولة ما يقرب من 40 مليار دولار.

وأشار مجدي الجلاد إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعفاءات ضريبية وتقليل ضريبة القيمة المضافة من أجل توطين صناعة الهاتف في مصر.

مجدي الجلاد الجمارك المحمول الأسعار مصر

