لمزارعي الرمان .. أهم التوصيات الفنية والزراعية في مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة إرشادية تتضمن أهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الرمان اتباعها خلال شهر مارس، وذلك في إطار دعم المزارعين وتحسين إنتاجية المحصول والحفاظ على صحة الأشجار.

أولاً: أهم العمليات الزراعية

الاهتمام ببرنامج التسميد للأشجار المثمرة القديمة، مع تجنب تسميد الشتلات الحديثة.

إزالة الحشائش المنتشرة داخل المزرعة أولاً بأول لمنع منافستها للأشجار على الغذاء والمياه.

الانتظام في الري وتجنب تعطيش الأشجار حتى لا تتراكم الأملاح أسفل الشتلات، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى ضعفها أو موتها.

زيادة عدد خراطيم الري من خرطوم واحد إلى خرطومين، مع إبعاد الخرطوم عن الجذع بنحو 25 سم للحفاظ على الجذور.

ثانياً: برنامج تسميد أشجار الرمان التي تروى بالتنقيط (لكل فدان)

الرية الأولى: إضافة 1.5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: إضافة 2 كجم سماد مركب (19-19-19).

الرية الثالثة: إضافة 1.5 كجم سلفات بوتاسيوم.

الرية الرابعة: إضافة 1 لتر حامض هيوميك مرة شهريًا.

يضاف أيضًا 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا، مع التبادل باستخدام حامض الكبريتيك.

التسميد الورقي عند ظهور نقص العناصر يتم رش خليط يتكون من:

150 جم حديد مخلبى + 150 جم زنك مخلبى + 150 جم منجنيز مخلبى + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا لتحسين كفاءة الامتصاص.

ويتم الرش مرة شهريًا، ويكرر في حال استمرار أعراض نقص العناصر على الأشجار.

ثالثاً: برنامج الري

السنة الأولى: 20 لترًا للشجرة.

السنة الثانية: 30 لترًا للشجرة.

السنة الثالثة: 45 لترًا للشجرة.

السنة الرابعة: 60 لترًا للشجرة.

السنة الخامسة: 60 لترًا للشجرة.

السنة السادسة: 80 لترًا للشجرة.

وتؤكد التوصيات ضرورة ضبط كميات الري وفقًا لنوع التربة وحالة الأشجار، مع الري يومًا بعد يوم وتجنب تعطيش النباتات. كما ينصح بري الشتلات الجديدة مباشرة بعد الزراعة.

رابعاً: برنامج المكافحة يجب متابعة الأشجار باستمرار لمقاومة الآفات والأمراض الفطرية والحشرية، خاصة المن والتربس والجاسد (نطاط الأوراق)، مع تحديد نوع الإصابة واستخدام المبيد المناسب المتاح في الأسواق وفق الجرعات الموصى بها، مثل:

الباشا بمعدل 1 سم لكل لتر ماء + مادة ناشرة نصف سم/لتر.

لمبادا بمعدل 1.5 سم لكل لتر ماء + مادة ناشرة نصف سم/لتر.

سليكرون بمعدل 1 سم لكل لتر ماء + مادة ناشرة نصف سم/لتر.

موسبيلاديت 25 جم لكل لتر ماء + مادة ناشرة نصف سم/لتر.

وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود وزارة الزراعة لتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين بما يسهم في رفع إنتاجية محصول الرمان وتحسين جودته.